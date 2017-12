Torcedor morre em confusão na Bósnia Um torcedor morreu e outros 19 ficaram feridos em uma batalha entre policiais e torcedores durante o jogo entre o Celik e o Zeljeznicar, pelo Campeonato Bósnio, neste domingo em Sarajevo. A briga começou no final da partida, na saída do estádio. Torcedores do Zeljeznicar atiraram objetos nos policiais, destruíram carros e bloquearam as principais ruas da cidade.