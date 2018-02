Torcedor palmeirense baleado morre O torcedor palmeirense Diogo Lima Borges, de 23 anos, morreu neste domingo após ter sido baleado numa briga com torcedores corintianos na Estação Tatuapé do Metrô, zona leste de São Paulo (SP). Ele havia sido baleado e foi levado ao Pronto Socorro do Tatuapé, mas não resistiu à cirurgia e acabou falecendo.