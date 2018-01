Torcedor paulista não sofre punição No tranqüilo clássico deste domingo no Morumbi, apenas dois casos graves foram registrados pela Polícia Militar. Dois torcedores foram pegos portando bombas caseiras ? um perto do estádio e outro na Avenida Francisco Morato. Eles foram levados ao 34º Distrito Policial, mas provavelmente poderão assistir aos próximos jogos. O problema acontece por causa da lentidão do Poder Judiciário. O Estatuto do Torcedor prevê que aqueles que cometam atos violentos ou de vandalismo dentro do estádio possam ser impedidos de ver jogos por até um ano. No Rio e em Minas Gerais isso já acontece, mas em São Paulo ainda não. ?O ideal seria termos aqui um juizado de pequenas causas. Com isso, o torcedor poderia ser ouvido e julgado na mesma hora e receber punição imediata, com sanção de restrição de direitos, sendo impedido de freqüentar estádios. Mas o Judiciário diz que tem problemas de estrutura para montar isso?, disse o coronel Marcos Marinho, responsável pelo policiamento. Outros cinco casos de porte de entorpecente foram registrados, número considerado baixo para um clássico. O público presente no Morumbi ? 17.128 pagantes ? foi menos da metade da estimativa. Com isso, a estrutura de transporte e a assistência médica para os torcedores ficou além dos padrões exigidos. Mas higiene e alimentação continuam deficientes. O item do estatuto que foi cumprido de maneira mais correta foi o da assistência médica. O estatuto prevê uma ambulância com médico e dois enfermeiros para cada 10 mil torcedores. A estimativa era de que até 40 mil pessoas pudessem ir ao estádio. Seis ambulâncias estavam no estádio e o trabalho da equipe médica foi quase nulo. ?Tivemos quatro casos de dor de cabeça e um de sutura por uma briga entre torcedores são-paulinos?, disse Ana Maria Visconti, coordenadora do esquema médico contratado pelo Corinthians, mandante da partida. A chegada ao Morumbi também foi tranqüila, mas os torcedores acham que o esquema precisa ser melhor em jogos com público maior. O estatuto prevê que o time mandante precisa acertar esquemas de transporte para facilitar a chegada do público ao estádio e garantir estacionamento. ?Se venho de carro, preciso pagar R$ 10 de estacionamento. De ônibus foi tranqüilo hoje, mas em clássicos costuma ser um inferno?, disse o corintiano Fausto Siqueira. A maior deficiência para o torcedor continua sendo a alimentação. Dentro do Morumbi ou nas ruas próximas, a única opção são lanches de higiene duvidosa e caros. Única opção dentro do estádio, os sanduíches custam até R$ 3. A administração do Morumbi informou que já está em andamento uma licitação para que lanchonetes mais bem equipadas sejam instaladas dentro do estádio.