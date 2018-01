Torcedor promete processar Romário Tão logo deixou a 9ª Delegacia Policial (Catete), onde registrou queixa por lesão corporal contra o jogador Romário e o fisioterapeuta Fernando Lima, o Zé Colméia, o vice-presidente da torcida organizada Garra Tricolor, Ricardo Gomes de Faria, 31 anos, deu uma estocada no craque do Fluminense: "Ele (Romário) não joga bola, mas bate bem", disse, mostrando o lábio inferior machucado e a camisa rasgada. Queixou-se também de vários galos na cabeça, região na qual teria recebido a maioria dos socos. Faria foi agredido por Romário e Zé Colméia por volta das 10h30 desta terça-feira, após ter jogado seis galinhas no campo, durante o treino do Fluminense, em protesto contra o desempenho do clube no Campeonato Brasileiro. "A galinha é um símbolo da covardia", explicou o torcedor, que mora em Vila Isabel (zona norte) e atua na Garra Tricolor, onde há três anos ocupa a vice-presidência. Apesar de ser véspera de jogo, disse ter sido adequado o momento escolhido para protestar. "Foi para mexer com o brio dos jogadores. Se eles não têm brio, amanhã (quarta) vão tomar outro sacode". Após comparar a reação de Romário à de um desequilibrado mental, Faria afirmou que vai tomar todas as medidas legais cabíveis contra o jogador, embora não tenha citado pedido de indenização. "Vou correr atrás dos meus direitos. O que tiver direito, vou pedir", disse, negando que a diretoria do clube o tenha pressionado para não registrar a queixa. Ainda sobre a postura de Romário, afirmou: "Não foi atitude de um profissional. Se você é qualquer coisa, tem que ter equilíbrio mental, se não tem, não serve para trabalhar", observou, acusando o presidente do Fluminense, David Fischel, de omissão no episódio. Apesar dos socos e pontapés, o torcedor, que deveria ser submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, foi taxativo ao responder que faria tudo de novo. "Na mesma hora. É a história do meu clube que está em jogo. Acompanho o Fluminense há 15 anos e acho que não dá mais para aguentar isso aí". A agressão, segundo ele, sinaliza a desorganização do futebol no Estado. "Não só do Fluminense. A gente está num caos. Você entra em um clube e não sabe quem manda, quem contrata. Aí a gente vira chacota de paulista". GALINHAS - Faria, que disse ter título de sócio do Fluminense há um ano, contou ter pago R$ 40 pelas seis galinhas, levadas dentro de uma Kombi da torcida. Ele entrou com o veículo pela garagem do estádio, escondeu as aves dentro de um saco preto e disfarçou andando por trás de uma faixa levada para o treino. Após o protesto, foi chamado pelo diretor Chicão para conversar sobre o assunto. Enquanto aguardava, contou que Zé Colméia e Romário chegaram até ele perguntando: "Quer dizer que o nosso time é de galinha?" E descreveu a cena: "Eles já vieram batendo. Não entendi nada", contou, acrescentando que subiu para as arquibancadas e, de lá, acabou pulando. Faria ressaltou que a Garra Tricolor tem um "pacto eterno" de apoiar o Fluminense, mas queixou-se de certas posturas da direção e de jogadores do clube. "A gente só não aprova certas atitudes. O time está perdendo de 6 a 0 e, mais tarde, o jogador vai para a boate. Isso é que inadimissível", afirmou, em referência a Romário. Segundo Faria, de nada adianta pedir a saída do jogador, já que o contrato dele só termina no fim do ano. "Seria burrice pra gente. Já que ele vai ficar recebendo de qualquer jeito, é melhor botar a Segunda Divisão no currículo dele, se é que vamos cair", argumentou, afirmando que o jogador deveria ter parado de jogar "há dois ou três anos". Ele negou ter participado de um tumulto recentemente em Edson Passos, no estádio do América, durante jogo do Fluminense. "Foi com um componente nosso. Mas assisti de longe, não me envolvi", afirmou.