Torcedor que atirou banana em Daniel Alves é preso

VILLARREAL - A polícia espanhola anunciou nesta quarta-feira que prendeu o torcedor do Villarreal que atirou uma banana em Daniel Alves durante partida contra o Barcelona, domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. O ato racista gerou forte repercussão na internet e imprensa mundial nos últimos dias por causa da reação do brasileiro diante da ofensa.

O lateral-direito do time catalão e também da seleção brasileira reagiu rapidamente ao ver a banana atirada aos seus pés quando se preparava para cobrar um escanteio. Sem se abalar, Daniel Alves pegou a fruta do chão e a comeu antes de bater o escanteio, que depois gerou um dos gols do Barcelona. A atitude ganhou rapidamente as redes sociais com o apoio de Neymar, seu companheiro de clube e também do Brasil.

O torcedor, segundo a polícia, se chama David Campayo Lleo e tem 26 anos. De acordo com a imprensa espanhola, ele seria funcionário do Villarreal, atuando nas divisões de base, mas já teria sido demitido. O clube, porém, não confirma nenhuma das informações.

O Villarreal só confirmou, ainda na segunda-feira, que o torcedor foi banido do seu estádio, o El Madrigal. Campayo Lleo poderá agora também ser punido pela Justiça. Se condenado por racismo, poderá ficar preso por até três anos.