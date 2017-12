Torcedor que vai à Copa deve se vacinar contra sarampo A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo está recomendando às pessoas com menos de 46 anos, que vão à Alemanha para ver a Copa do Mundo, que tomem vacina contra sarampo. Para isso, reuniu doses contra a doença em 140 postos espalhados por todo o Estado. Inicialmente, a secretaria iria disponibilizar aos viajantes as doses da vacina tríplice (sarampo, caxumba e rubéola) em todos os cerca de 3.500 postos de saúde do Estado. No entanto, o Ministério da Saúde não tem cumprido o acordo de entregar 300 mil doses por mês e deve 620 mil vacinas a São Paulo desde fevereiro, o que motivou a reunião das doses nestes 140 postos. A Alemanha, assim como Espanha e Venezuela, registraram casos de sarampo recentemente, o que gerou a ação da secretaria. Paulistas que vão aos outros dois países também devem ser imunizados antes da viagem. Na Alemanha, foram registrados até março deste ano cerca de mil casos. A vacina não é recomendada a gestantes.