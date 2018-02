Torcedor quer comprar o Aston Villa O Aston Villa - clube da primeira divisão do futebol inglês - confirmou nesta segunda-feira na Bolsa de Londres que recebeu uma "proposta inicial" de compra de um torcedor do clube, Michael Neville. A Federação Inglesa de Futebol avalia o negócio como "uma possibilidade", já que o consórcio interessado no clube ainda não falou em números. Neville poderia encabeçar um consórcio formado pelos irmãos irlandeses Luke e Brian Comer, donos da empresa "Comer Homes Group", segundo sugeriram alguns jornais no fim de semana passado.