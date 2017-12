Torcedor quer que técnico da Polônia "pague" por derrota O técnico da Polônia, Pawel Janas, ganhou um problema diferente nesta quarta-feira. O torcedor polonês Zygmunt Prusinski apresentou uma ação no Tribunal de Varsóvia contra o treinador por causa da derrota para o Equador de 2 a 0, sofrida pela seleção na estréia da Copa. Prusinski alega que a derrota frustrou as suas expectativas e acabou deixando um "clima pesado" entre os amigos. "Tinha comprado várias garrafas de vodca para celebrar com meus colegas. Estávamos todos de bom humor na frente da televisão, mas acabamos com o maior dos desgostos", explicou. "Por esses motivos, estou pedindo indenização, pois meus sentimentos patriotas foram feridos. Exijo que Janas pague 10 mil zlotys (2,5 mil euros)", pediu o torcedor, que tinha colocado uma bandeira da Polônia do lado de fora da casa. Agora, o Tribunal vai estudar o caso e ver se aceita a ação do torcedor contra o técnico Janas.