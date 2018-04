Torcedor se satisfaz com 1 a 0 Os brasileiros estão revendo seus conceitos após a Olimpíada de Atenas. Após uma competição em que medalhas de prata foram super-comemoradas e bronzes pareceram ter mais valor do que ouro, os torcedores transferiram essa condescendência, uma espécie de falta de ambição, ao futebol. Neste domingo, no Morumbi, a prova: "Se o Brasil fizer 1 a 0 já está ótimo. Meio a zero, excelente", disse Dario Oliveira Leite, de 29 anos. Dario comprou uma fantasia do Máskara, personagem estrelado pelo ator Jim Carrey no cinema, e aproveitou a roupa, com cores próximas a da bandeira brasileira, e foi ao estádio torcer pelo Brasil contra a Bolívia. Só esperava que o único mascarado na festa fosse ele. "Se jogarem sério, a gente ganha sem dificuldade." Jogo da seleção brasileira vale por vários motivos, não só pelo futebol. As amigas Viviane Castelo Branco e Ana Paula Farias, a primeira psicóloga, a segunda jornalista, aproveitaram o evento para se encontrar e passar um domingo mais agradável. Ana Paula não parecia muito otimista com o desempenho da equipe nacional. "Vai ser um jogo difícil, 1 a 0 para mim já está bom", afirmou. "Eu sei que um resultado assim vai ser muito sofrido, mas tudo bem, já estou acostumada. Sou corintiana né", explicou. Em ano eleitoral, seria ingenuidade imaginar que o evento não fosse utilizado para isso. Cabos eleitorais aos montes entregavam bandeiras de candidatos a vereador e prefeito. Só sofriam para convencer alguém a entrar no estádio com cores diferentes da verde e amarela. "Eu não, e vou lá entrar de vermelho! Vim com as cores do meu Brasil e pronto", esbravejou a comerciante Eliane Santos de Lima em um dos portões do Morumbi. Junio José Plácido, de 23 anos, tinha até a meia verde-amarela. Veio com um grupo de 45 pessoas de Atibaia apenas para assistir à partida. Feliz além da conta três horas antes do início do confronto, prometia ter pique para comemorar até um empate se fosse o caso. "Mas não vai empatar não, vai ser uns três ou quatro." De mais longe ainda vieram Jessica Burgos e o pai, Hilton Burgos. Com mais quatro pessoas, atravessaram o País, de Recife, Pernambuco, até São Paulo. "Nunca vi uma partida da seleção, é minha primeira", disse, ansiosa, Jéssica. "Tomara que eu dê sorte para o Brasil." O público chegava lentamente neste domingo ao estádio. Às 15 horas, o movimento era tranqüilo nas imediações do Morumbi. A polícia militar não havia registrado nenhum incidente.