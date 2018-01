Torcedor sofre queda e morre no Castelão Um torcedor do Fortaleza morreu esta noite ao despencar da arquibancada do Castelão. O acidente aconteceu no intervalo do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Ribeiro Mendes tinha 17 anos e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. De acordo com o médico que o atendeu, César Holanda, Bruno caiu de cabeça e teve morte imediata por afundamento craniano. Na volta para o segundo tempo, jogadores do Fortaleza e do Atlético Mineiro fizeram um minuto de silêncio.