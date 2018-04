Torcedor sugere dieta a Ronaldo no site oficial do Corinthians

SÃO PAULO - A eliminação precoce do Corinthians na Copa Libertadores da América continua gerando protestos dos torcedores do clube, que elegeram Ronaldo um dos principais vilões do fracasso do time na competição. E as críticas ao desempenho do jogador sempre vêm acompanhadas dos questionamentos em torno de sua forma física, que segue longe do ideal.

Após a derrota por 2 a 0 para do Deportes Tolima, na Colômbia, na última quarta-feira à noite, o site oficial do Corinthians publicou uma nota oficial, na qual reproduziu os principais momentos da entrevista coletiva concedida pelo atacante ainda em solo colombiano. E, no pé da nota, abriu espaço para os torcedores enviarem mensagens ao jogador por meio de um mural de recados.

Entre poucas críticas mais ácidas e muitas mensagens de apoio ao craque, um torcedor resolveu fazer um "protesto" bem-humorado contra a forma física do Fenômeno. De forma irônica, sugeriu uma dieta com alimentos de baixa caloria ao jogador, separando as refeições por horários.

Daqui em diante, o torcedor "recomendou" que o atacante inicie o dia comendo apenas "1 pão integral com peito de peru e queijo light e um copo de suco diet", às 8 horas da manhã. Para duas horas depois da primeira refeição, o corintiano "liberou" ao maior artilheiro da história das Copas do Mundo o consumo de uma barra de cereal integral e um copo de água.

Já para o almoço, agendado para as 13 horas, o torcedor sugeriu a ingestão apenas de legumes variados e de carne grelhada. A mesma dieta desta refeição foi "prescrita" para o jantar, previsto para acontecer às 19 horas, enquanto que à tarde, às 16 horas, ele "deverá" comer os mesmos alimentos recomendados para o café da manhã. Já na refeição derradeira do dia, Ronaldo "poderá" comer apenas um pote de iogurte desnatado, às 22 horas.

Sina contra a balança. Ronaldo vem brigando com a balança no Corinthians desde 2009, quando começou a sua trajetória no clube. No primeiro semestre daquele ano, exibindo a melhor forma física e técnica que já mostrou com a camisa do clube, foi decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Do segundo semestre daquele ano até os dias atuais, porém, o peso extra sempre acompanhou o atleta, que não conseguiu mais repetir aquele mesmo bom futebol.

No ano passado, depois de um período de férias proporcionado pela disputa da Copa do Mundo na África do Sul, Ronaldo voltou aos treinos muito acima do peso ideal, fato que foi admitido pelo próprio atleta em sua página no Twitter. Por causa da forma física longe do ideal, o então técnico do Corinthians, Adilson Batista, retardou o quanto pôde o retorno do atacante aos gramados. Com isso, o atleta, prejudicado também por lesões, ficou mais de 100 dias sem atuar. Antes de uma partida contra o Avaí, o treinador chegou a dizer que precisava tomar cuidado para "não expor" Ronaldo, tendo em vista o fato de que ele ainda não estava apto para suportar nem 45 minutos em campo.

Neste ano, em que voltou a lutar contra o peso para ter mais chances de ser decisivo em campo, Ronaldo ainda não marcou nenhum gol nos quatro jogos que disputou e vem apresentando muito pouca mobilidade em campo. Agora, independentemente da forma física que exibirá na continuidade do ano, ele terá o título do Campeonato Paulista e do Brasileirão como últimos objetivos da sua carreira, agendada para terminar no final desta temporada. Ninguém dúvida, porém, tendo em vista o seu quadro atual, que o atleta poderá abreviar essa aposentadoria.

Confira a dieta sugerida pelo torcedor do Corinthians no site oficial do clube:

8 horas - 1 Pão integral com peito de peru e queijo light e um copo de suco diet

10 horas - Uma barra de cereal integral e um copo de água

13 horas - Legumes variados e carne grelhada

16 horas - idem café manha

19 horas - idem almoço

22 horas - iogurte desnatado

