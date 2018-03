Torcedor também garante Ceni no clássico O São Paulo terá Rogério Ceni no clássico de domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O Departamento Jurídico do clube fez, nesta sexta-feira, novo pedido de reconsideração de sua punição preventiva ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e obteve sucesso. O presidente do tribunal, Luiz Zveiter, o liberou. O julgamento do jogador pelo lance no qual atingiu Dimba, do Goiás, numa partida pela Copa do Brasil, ocorrerá na terça-feira. Zveiter recuou, pois não houve nenhum fato novo que pudesse fazê-lo mudar de idéia. Mesmo que o presidente do STJD não cancelasse a pena, Rogério poderia jogar, graças a um torcedor. O são-paulino Rafael Bezerra Varcese conseguiu, nesta sexta-feira, liminar que suspende a penalidade - concedida pela juíza Sílvia Figueiredo Marques, da 26ª Vara Cível Federal. Rafael utilizou como base artigos do Estatuto do Torcedor e do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Curiosamente, suas argumentações foram semelhantes às apresentadas pelo São Paulo ao STJD, que, inicialmente, não havia acatado o pedido de suspender a punição. A presença de Rogério no jogo de domingo é um alívio para a comissão técnica. Seu substituto imediato, Roger, também não teria condições de jogo. O atleta enfrenta problemas familiares e, por isso, nem pôde treinar nesta sexta-feira. Contra o Santos, então, jogaria o pouco conhecido Flávio Kretzer, recém-chegado do Avaí. Tite mais perto - O treinador do Grêmio confirmou ao jornal gaúcho Zero Hora que foi sondado pelo São Paulo, mas não quis entrar em detalhe sobre o assunto. Esse contato ocorreu, segundo ele, antes do jogo de quinta-feira, contra o Independiente, pela Libertadores, e, por isso, teria cortado a conversa. Tite tem, porém, boas possibilidades de deixar o clube no domingo ou na segunda-feira. O São Paulo irá chamá-lo para uma conversa no início da próxima semana.