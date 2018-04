Torcedor terá transporte especial domingo O torcedor que for ao Estádio do Morumbi para prestigiar a partida entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, terá tratamento especial, atendendo as normas do Estatuto do Torcedor, criado no ano passado. Um projeto experimental entre a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a Secretaria Municipal de Transportes colocará nas ruas da capital quatro opções para o torcedor chegar ao estádio com "mais conforto e mais segurança", segundo o secretário Gerson Bittencourt. O anúncio deste esquema foi feito hoje à tarde, em reunião na sede da FPF, na Barra Funda. "O principal objetivo é reduzir o trânsito próximo ao Morumbi, atendendo o Estatuto do Torcedor. Este ainda será o primeiro piloto, que pretendemos repetir em mais dois ou três jogos grandes do Campeonato Brasileiro. Se tudo correr bem, a intenção é fazer uma parceria com a federação e implementar este esquema no jogos do Campeonato Paulista do ano que vêm", explica Gerson Bittencourt. Uma parceria que recebeu o aval de Marco Polo del Nero, presidente da FPF: "Temos perfeitas condições de repetir este projeto no jogos do Paulistão. Só dependeremos da demanda de cada partida que acontecer na capital." Torcedores de todos os pontos da cidade terão a vida facilitada para chegar ao estádio, sem aturar o congestionamento. Existem opções também para todos os bolsos. Do estacionamento do Credicard Hall, na avenida Nações Unidas, e do Terminal Rodoviário do Tietê, vão partir ônibus fretados (sem parada) ao preço de R$ 15 (ida e volta) - mais cerca de R$ 3 para estacionar. Nesse caso, é obrigatória a apresentação do ingresso para a partida e vetada o uso de camisas de times e de torcidas organizadas. "Apenas entrarão no ônibus, pessoas com a camisa da Seleção ou trajando roupa comum", complementou o Major Fernando, do 2º Batalhão da Polícia Militar e responsável pela segurança em dias de jogos na capital. "Criamos também três linhas de microônibus, com embarque na Praça da República e nos terminais Barra Funda e Santo Amaro até a Praça Roberto Gomes Pedrosa - em frente ao portão principal do Morumbi. Na volta, teremos saídas até duas horas após o término da partida, com intervalo de meia hora. O preço de cada trecho é de R$ 1,70 ou o bilhete único", garante Bittencourt. Além disso, as linhas regulares que trafegam pelas avenidas Giovanni Gronchi, Padre Lebret e Jorge João Saad terão o reforço de outros veículos, de acordo com a demanda. "Não tenho dúvidas que teremos falhas. Este projeto não será idealizado com 100% de êxito. Mas nós, do Poder Público, temos a responsabilidade de "dar" transporte à população. Só posso garantir que não faltará ônibus para os torcedores", prometeu o secretário. A Secretaria Municipal de Transportes também disponibilizará veículos do programa Atende, para auxiliar a locomoção dos deficientes físicos. As saídas acontecerão às 14h (com retorno às 21h), do Terminal Tietê e do Credicard Hall. Nesse caso, os usuários terão de agendar o embarque, no 0800-155234.