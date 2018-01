Torcedores ameaçam jogador na Espanha Um grupo de torcedores do Atlético de Madrid, que hoje disputa a segunda divisão do campeonato espanhol, tentou agredir o jogador Kiko Narvaez após a derrota para o Murcia por 3 a 0. De acordo com testemunhas, os torcedores aguardaram o jogador em uma das saídas do estádio Vicente Calderón. Os seguranças do clube cercaram o carro do jogador. Um jornalista tentou se colocar entre o veículo e os torcedores e acabou sendo agredido.