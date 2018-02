Torcedores apedrejam sede do Botafogo Além da saída do técnico Paulo Bonamigo, a eliminação do Botafogo do Campeonato Carioca rendeu ao clube prejuízos a seu patrimônio. Como nas últimas vezes em que colecionou maus resultados em competições, a sede de General Severiano, em Botafogo, zona sul, foi apedrejada e teve vários vidros quebrados no início desta manhã. Torcedores irados pela desclassificação do time no Carioca, principalmente, porque após estar vencendo a Cabofriense por dois gols de diferença o time cedeu o empate, por 3 a 3, quebraram com pedras vidraças da sede do clube. Além das janelas, a vitrine da loja do Alvinegro instalada no local foi estilhaçada pelos vândalos. Até o início da tarde, nenhum dos agressores foi preso pela Polícia Militar.