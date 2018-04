Torcedores atacam quartel da Polícia em Roma

Cerca de 200 pessoas, supostamente torcedores da Roma, atacaram um quartel da Polícia após a suspensão do jogo do Campeonato Italiano entre o time da capital italiana e o Cagliari. A suspensão do jogo foi decidida após a morte de um torcedor da Lazio, supostamente pelo tiro acidental de um policial. Veja também: Chefe da Polícia não confirma responsabilidade de policial Polícia diz que morte de torcedor foi um 'trágico erro' Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan Partida entre Roma x Cagliari também é adiada pelo Italiano Fiorentina perde e deixa de assumir a ponta no Italiano Classificação e jogos da rodada Segundo a imprensa local, um grupo de cerca de 200 pessoas - algumas com rostos cobertos e armadas com pedras e pedaços de madeira - se dirigiu para o quartel da Polícia, incendiando carros, quebrando barreiras de proteção e vidros de edifícios pelo caminho. O ataque levou à reação imediata dos policiais em serviço, que foram obrigados a lançar gás lacrimogêneo contra os torcedores. Dois dos agressores, um homem e uma mulher, que estavam com os rostos cobertos e armados com pedaços de madeira, foram imediatamente detidos. O incidente aconteceu quando tudo indicava que a calma havia retornado aos arredores do estádio Olímpico de Roma, onde aconteceria a última partida da rodada.