Torcedores atacam sede do Comitê Olímpico Italiano

Centenas de pessoas atacaram na noite deste domingo a sede do Comitê Olímpico Italiano (Coni), que fica nas proximidades do Estádio Olímpico, onde aconteceu neste domingo a suspensão do jogo entre Roma e Cagliari após a morte de um torcedor da Lazio. Veja também: Jogo da Internazionale é suspenso após morte de torcedor Chefe da Polícia não confirma responsabilidade de policial Torcida organizada força suspensão de Atalanta x Milan Partida entre Roma x Cagliari também é adiada pelo Italiano Os vândalos seguiram em direção às portas da sede do Coni, quebrando várias vidraças, segundo a imprensa local. O palácio do Coni fica a alguns metros do Estádio Olímpico de Roma e de um quartel da Polícia que foi atacado neste domingo. Estes incidentes deixaram uma dezena de feridos, entre eles alguns policiais. A crise de violência que tomou conta do futebol italiano ocorreu nas primeiras horas deste domingo, com a morte do torcedor Lazio Gabriele Sandri, de 26 anos. Ele foi atingido por um tiro que teria sido disparado por um policial.