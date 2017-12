Torcedores brasileiros aprovam a convocação de Mineiro A grande maioria dos torcedores brasileiros aprovaram a convocação do volante Mineiro, do São Paulo, para o lugar de Edmílson, do Barcelona, cortado da seleção por causa de uma lesão no joelho direito. Na enquete realizada pelo Portão Estadão, mais de 4.300 pessoas votaram e 82,25% (3.575 votos) concordaram com a escolha do treinador Carlos Alberto Parreira. Apenas 17,75% (772) dos votantes não gostaram da convocação do são-paulino. O volante do clube paulista, autor do gol que deu o título de tricampeão mundial de clubes contra o Liverpool, viaja para se incorporar ao grupo da seleção na tarde desta quinta-feira. Antes, participou da vitória do São Paulo sobre o Fluminense, no Morumbi, pelo Brasileirão. Sua chegada a Weggis, na Suíça, está programada para a manhã desta sexta.