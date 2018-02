Torcedores brigam no vestiário da Lusa Um protesto de torcedores por causa da derrota da Portuguesa para a Portuguesa Santista, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, terminou com um torcedor espancado. A confusão ocorreu no vestiário do Canindé. Cerca de 50 torcedores tentaram invadir o vestiário. Encurralados, os jogadores se armaram com pás e pedaços de madeira. Ao olhar pela fechadura da porta e ver que os seguranças estavam sendo agredidos, os jogadores abriram a porta e lutaram com os torcedores. Segundo o Bom Dia São Paulo, um homem não identificado foi espancado. Depois de muito nervosismo, a situação foi controlada.