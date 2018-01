Torcedores brigam próximo ao Morumbi Uma briga entre torcedores do São Paulo e do Corinthians precisou da intervenção da Polícia Militar neste domingo a tarde, na rua Engenheiro Oscar Americano, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Até um dos helicópteros da Polícia está sobrevoando a região. Ainda não há informações sobre detidos nem feridos. O clássico entre os dois times está marcado para às 16 horas no Estádio do Morumbi. Ainda, de acordo com informações da rádio CBN, um grupo de torcedores do São Paulo invadiu há pouco o gramado da Estádio do Morumbi, e todos estão sendo retirados pelos seguranças e policiais.