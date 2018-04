Torcedores cobram 'calma' de Felipe no Corinthians

A sexta-feira foi dia de ‘acalmar’ o goleiro Felipe no Corinthians. O vice-presidente da Gaviões da Fiel, Renato Luiz de Souza, o Renato Preto, e outros dois componentes da torcida organizada se reuniram com ele após o treino no Parque São Jorge. "Conversamos com ele, pedimos para segurar a onda. Agora é o momento de comissão técnica, jogadores, torcida e diretoria se unirem", afirmou Renato. "Foi um papo tranqüilo. Sabemos que está difícil, que ele está salvando muitas bolas e que chega o momento em que o cara estoura", seguiu. "Mas é momento de toda união possível. E estamos incentivando o elenco." O goleiro evitou dar entrevistas. Disse já ter falado tudo na segunda-feira. O técnico Nelsinho Baptista também pôr seu camisa 1 na parede. "Conversei com o Felipe e também com o Iran, passando-lhes o maior apoio possível", falou o treinador. Só isso? "Não, também disse saber que existem momentos nos quais não dá para pedir por favor para fazer uma marcação ou tirar a bola da zona de perigo. Ele estava com a adrenalina a mil, o que não é o ideal. A cobrança tem de existir, porém, não podemos perder o equilíbrio." Felipe treinou pouco nesta sexta. Sozinho. E viu alguns torcedores esboçarem coro de "raça timão, você é tradição", e "não é mole não, tem de ser homem pra jogar no Coringão". Eles, porém, gritaram seu nome. O tom de cobrança ainda é pequeno. Mas deve aumentar em caso de novo tropeço domingo, diante do Atlético Paranaense, no Pacaembu.