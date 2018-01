Torcedores corintianos invadem o vestiário após derrota O clima esquentou de vez logo após a derrota do Corinthians para o Náutico, por 2 a 0, que resultou na eliminação da equipe paulista nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Vários torcedores, revoltados, tentaram invadir o vestiário do Pacaembu e foram contidos por seguranças do Corinthians - os jogadores ainda tomavam banho e não haviam saído do local. Um torcedor teria sido ferido na confusão. Após o princípio de tumulto na entrada do vestiário, cerca de 20 policiais militares chegaram ao local e conseguiram retirar alguns torcedores que ainda estavam no saguão que dá acesso ao local de entrevistas para os jornalistas. A irritação dos corintianos teve início antes mesmo de o jogo terminar. Aos 25 minutos do segundo tempo, um torcedor pulou o alambrado no setor do tobogã, invadiu o gramado, deu um baile nos policiais e só foi preso quando já estava pulando novamente o alambrado. Houve confusão também nas imediações do estádio. Na rua que dá acesso ao portão por onde saem os ônibus das equipes, torcedores entraram em confronto com a PM. Houve muita correria, mas ninguém ficou ferido.