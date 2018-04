Torcedores corintianos são detidos após confusão em Santa Catarina

SÃO PAULO - Aproximadamente 30 torcedores do Corinthians foram detidos no início da tarde deste domingo, horas antes da partida do time com o Figueirense, após confusão ocorrida em São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC), onde ocorre o jogo. O grupo de torcedores corintianos, que estava em um ônibus alugado e vindo de São Paulo, teria lançado uma granada em uma das principais avenidas da cidade.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar (PM) de Santa Catarina, a confusão teria ocorrido ainda às margens da rodovia BR-101. Depois de lançarem explosivos na rua e em um bueiro, o ônibus foi cercado por policiais. Alguns torcedores chegaram a descer do ônibus armados com pedaços de madeira. Houve correria, mas ninguém ficou ferido.

A PM recolheu artefatos que eram transportados pelo grupo. Os 30 corintianos foram levados para a Delegacia Central de Polícia de São José e não puderam assistir ao jogo entre Corinthians e Figueirense.