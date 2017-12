Torcedores croatas atacam jogador Os torcedores do Dínamo Zagreb, da Croácia, atacaram hoje o jogador Dario Zahora, de 22 anos, num cruzamento da cidade, depois da derrota do clube para o Rijeka por 4 a 2 no campeonato nacional. Os "hooligans" aproveitaram o semáforo fechado, abriram a porta de seu carro e bateram no atacante por cerca de dois minutos. Depois do incidente, o técnico da equipe, Nenad Gracan, pediu demissão depois de dirigir a equipe por três meses. O treinador alegou pediu para sair pelos maus resultados alcançados pelo Dínamo na Liga. Não se trata do primeiro incidente deste tipo na equipe croata. No fim do mês passado, os torcedores invadiram o campo no estádio do Dínamo durante o treinamento da equipe e forçaram os jogadores a tirar suas camisas por acharem que eles não eram dignos de vestir as cores do clube. INTERRUPÇÃO - Na Holanda, o juiz Ruud Bossen interrompeu a partida entre Vitesse Arnhem e PSV Eindhoven pela 13.ª rodada do Campeonato holandês, por 15 minutos. O juiz parou o jogo depois de ter expulsado um jogador do Vitesse após entrada violenta. Os torcedores do Vitesse começaram a gritar coros chamando o juiz de "a prostituta do PSV". "As orientações são para que se parem as partidas depois de coros racistas, discriminatórios ou destinados aos indivíduos", afirmou Bossen. "Pra mim, isso foi o suficiente para parar o jogo." RACISMO - O presidente da Fifa, Joseph S. Blatter, revelou hoje que teria apoiado a seleção da Inglaterra se o time tivesse saído de campo durante os insultos racistas e os "uivos de macacos" dos torcedores espanhóis contra os jogadores ingleses negros no amistoso de quarta-feira entre Espanha e Inglaterra, no Santiago Bernabéu, em Madri. "Teria compreendido uma decisão assim, teria apoiado a retirada deles", declarou Blatter à rádio BBC. O presidente disse ainda que continua impressionado com o ocorrido em Madri. "Não consigo entender isso. Só posso dizer, em nome da Fifa, que peço desculpas pelo fato porque, no ano do centenário da entidade, ver isso no Bernabéu é algo que dói."