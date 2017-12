Torcedores da Coréia do Sul limpam Leipzig e ajudam garis Os garis da cidade alemã de Leipzig tiveram uma surpresa agradável na manhã desta segunda-feira, quando chegaram para o trabalho, às 5 horas da manhã (horário local): os torcedores da Coréia do Sul, que se dirigiram à cidade para acompanhar o jogo contra a França, realizado neste domingo, fizeram parte do trabalho dos funcionários públicos alemães. Depois de festejarem o empate por 1 a 1 contra os campeões mundiais de 1998, os torcedores sul-coreanos recolheram todos os copos de plástico, papéis e pratos de cartolina utilizados e colocaram tudo em latas de lixo. "Foi genial, e o nosso trabalho mais fácil", disse o porta-voz do serviço de limpeza pública de Leipzig, Ute Brueckner. "Os garis terminaram de trabalhar cerca de duas horas antes do horário habitual, graças à ajuda dos torcedores sul-coreanos".