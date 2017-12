Torcedores da Gaviões são presos Às 22 horas desta quarta-feira, duas horas após o início da reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, dez torcedores enfrentaram os seguranças dos clube e tentaram invadir o prédio onde acontecia. Seis deles conseguiram furar o bloqueio, subiram ao primeiro andar do edifício, entraram na sala onde estavam os 380 conselheiros. Lá dentro, quebraram mesas e fizeram ameaças ao presidente Alberto Dualib e à sua família. Acabaram detidos e levados ao 52.º DP (Tatuapé). Entre os invasores estavam Ronaldo Pinto, atual presidente da Gaviões da Fiel, e Douglas Deúngaro, o Metaleiro, ex-líder da torcida organizada. "Ninguém foi ferido, mas o clube decidiu prestar queixa", afirmou o tenente da Polícia Militar Alexandre Vilariço, que comandou efetivo de 23 homens destacado para manter a ordem dentro do clube. Os seis torcedores, após assinarem o Boletim de Ocorrência na delegacia, foram liberados. O clima também chegou a esquentar entre os conselheiros. O juiz corregedor Miguel Marques, antes do início da reunião, bateu boca com o conselheiro e diretor social Antônio Baggio nas alamedas do Parque São Jorge. Baggio, um dos aliados de Dualib e defensor ferrenho da MSI, afirmou a alguns torcedores que Marques mudara de opinião: o juiz teria dito, em reuniões fechadas, que era a favor da parceria, mas publicamente batalhava contra. Marques, um dos que ameaçava melar a parceria na Justiça, ficou furioso e exigiu explicações. "Nunca falei que sou a favor. Eu honro meu cargo de Juiz de Direito", gritou para Baggio. "Que o senhor mudou, mudou. Falou na minha frente que era a favor", respondeu o conselheiro.