Torcedores da Inter entram em confronto com a Polícia

Vários torcedores da Inter de Milão entraram em confronto com a Polícia neste domingo, quando tentavam entrar sem ingresso no estádio onde o time venceu o Parma por 2 a 0, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado garantiu o título à equipe visitante e o rebaixamento da equipe da casa. Veja também: Ibrahimovic faz dois e dá título Italiano à Inter de Milão Os torcedores da Inter jogaram garrafas e outros objetos nos policiais, que revidaram à ação. Cerca de quatro mil pessoas que torcem pela Inter foram até incentivar o time, mesmo estando proibidas de entrarem no local do jogo. Apesar do enfrentamento, não há notícias sobre possíveis feridos, a não ser sobre um torcedor do Parma, que, aparentemente, se machucou levemente após ter sido agredido por vários torcedores da equipe adversária.