Torcedores da Juve enfrentam a polícia A polícia italiana precisou usar bombas de gás lacrimogêneo para conter um grupo de torcedores da Juventus, nos arredores do estádio Delle Alpi, em Turim, antes do jogo contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões da Europa. Houve muita confusão e um carro chegou, inclusive, a ser queimado. A partida desta quarta-feira é cercada de muita tensão, pois é a primeira vez que os torcedores do Liverpool vão a Turim desde o incidente entre as duas torcidas, em 1985, na Bélgica, quando 39 torcedores da Juventus morreram em jogo da Liga dos Campeões. Na confusão desta quarta-feira, a polícia fez um cerco para proteger a entrada dos cerca de 2.500 torcedores do Liverpool que foram ao Delle Alpi. E um grupo de mais de 100 torcedores da Juventus tentou chegar ao local para protestar e apelou para a violência. A polícia conseguiu controlar a confusão, mas o clima tenso continua dentro do estádio, onde as duas equipes estão se enfrentando pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. Há uma faixa na arquibancada da Juventus lembrando os ?39 anjos? e a torcida italiana já gritou ?ingleses animais? para os torcedores do Liverpool.