Torcedores da Ponte falam em vingança Revoltados, torcedores da Ponte Preta prometem vingar a morte de Anderson Tomás, assassinado a pauladas por integrantes da Torcida Tricolor Independente do São Paulo, segunda-feira, nas cercanias do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Nesta terça-feira, também no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo se enfrentam em um dos 11 jogos que acabaram remarcados no Campeonato Brasileiro por causa do escândalo na arbitragem. E o clima é de preocupação com uma possível briga entre as torcidas dos dois times. ?Nossa ?treta? sempre foi com a torcida do Guarani. Mas agora nossos inimigos mortais são da Independente?, diz um integrante da diretoria da Torcida Jovem da Ponte, que pediu para não ser identificado. ?Você acha que nós, da diretoria, temos como segurar a ira de todos os ponte-pretanos?? Do seu lado, Marcos Lopes, diretor da Independente, já sabe que pode haver violência: ?Estamos preparados para tudo. Sabemos que vai ter ataque.? Marcos Lopes promete que a torcida irá ajudar a polícia na solução do caso do assassinato de Anderson Tomás, ?principalmente se for provado o envolvimento de membros da torcida?. Neste caso, os envolvidos serão expulsos. Isso, porém, não deverá diminuir a revolta dos ponte-pretanos. ?Nossa raiva é a de alguém que perdeu um irmão?, definiu um torcedor, lembrando que Anderson Tomás era querido e tinha voz ativa na Torcida Jovem. Era ele, por exemplo, quem estendia as faixas e puxava os gritos de incentivo. Na manhã em que foi assassinado, Anderson Tomás ia para a sede da torcida, próxima ao Moisés Lucarelli. ?Foi um crime premeditado. Todos conheciam o Anderson. Esses são-paulinos ficaram de tocaia. Quando ele apareceu, cercaram e começaram a bater sem dó?, disse uma testemunha. A raiva dos ponte-pretanos também pode ser vista na internet. ?Vamos vingar a morte de um irmão. Se vocês (são-paulinos) quiserem segurança, fiquem em casa e poupem suas famílias de gastar grana com caixão, cova e coroa de flores?, diz um torcedor, que se identifica como Marcelinho no site www.pontepreta.net. ?Se preparem para as tocaias?, escreve outro, de nome Jhonata.