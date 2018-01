Torcedores de Guarani e Ponte brigam Uma briga entre torcedores da Ponte Preta e do Guarani na noite deste sábado deixou um adolescente ferido por tiro e outro machucado. Segundo a Polícia Civil de Campinas, o caso será investigado por ter características de uma emboscada. Cs policiais contam que o ônibus com torcedores bugrinos foi cercado por ponte-pretanos na Avenida Aquidabã (centro da cidade), que dá acesso tanto ao Estádio Moisés Lucarelli - onde a Ponte venceu o Paraná por 1 a 0 neste sábado -, quanto ao Brinco de Ouro (estádio do Guarani). Cerca de 80 torcedores participaram da confusão. Armados com paus e pedras, os ponte-pretanos ameaçavam depredar o ônibus. O adolescente ferido tem 17 anos e levou com um tiro no pé. O disparo foi feito por um torcedor do Guarani, que passou em um carro atirando. Já o torcedor machucado foi espancado e ainda acabou sendo preso.