Torcedores de São Paulo e Grêmio brigam após partida de torneio sub-20

Torcedores do São Paulo e do Grêmio trocaram socos e pontapés após o término de uma partida entre os dois clubes pela Copa Ipiranga, torneio sub-20 que já foi tratado como o Campeonato Brasileiro da categoria. O duelo ocorreu no campo da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Porto Alegre.

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver os torcedores se agredindo em uma das saídas das arquibancadas do acanhado estádio. Organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a torneio tem partidas apenas em estádios pequenos, como o Campo do SESC.

Em campo, o São Paulo venceu por 2 a 1 e se classificou para enfrentar o Fluminense na semifinal. Na outra chave estão Flamengo e Botafogo. Todos os cariocas venceram suas partidas por 3 a 0, respectivamente contra Santos, Ponte Preta e Palmeiras. O torneio serve de aquecimento para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em 2 de janeiro.