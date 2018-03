Torcedores derrubam servidor da Fifa O servidor de Internet da FIFA não aguentou o número elevado de inscrições de torcedores para obter ingressos para o Mundial 2002, e acabou encerrando o recebimento de novas inscrições pela Internet desde a última sexta-feira. Com a proximidade do prazo de cadastramento, cerca de 8 milhões de internautas tentaram acessar o site da Federação, que acabou sendo bloqueado. Um porta voz da Fifa em Zurique afirmou que o servidor não conseguiu aguentar mais de 20 mil pedidos por hora. Segundo o porta voz, foram registradas inscrições de mais de 120 países, principalmente Japão e Coréia do Sul, além de Grã Bretanha, Alemanha e França. As inscrições deveriam ser feitas pela Internet ou pelo correio até ontem (30), mas, em função desta sobrecarga via web, a Fifa decidiu não mais aceitar novas inscrições pela rede. A entidade vai sortear 2,9 milhões de ingressos para as 64 partidas da Copa no próximo dia 15 de maio.