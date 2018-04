Torcedores deverão ter problemas para ver o jogo no Mané Garrincha

BRASÍLIA - O teste de fogo do Estádio Mané Garrincha promete ser problemático para quem for assistir ao jogo entre Santos e Flamengo. Os mesmos torcedores que ficaram até quatro horas na fila para retirar ingressos comprados na internet devem ter novas dificuldades para chegar e acompanhar à partida em uma praça esportiva que não está totalmente concluída.

Segundo balanço do governo do Distrito Federal, 97% das obras do local já foram executadas. Nos últimos dias os operários ainda corriam para ajustar catracas, pintar paredes e arrumar os fios de energia elétrica.

Em uma dessas mudanças de última hora, quem levou a pior foram cerca de 600 flamenguistas, graças a uma falha de distribuição de setores do estádio. Segundo a Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa), a empresa que comercializou os bilhetes fez uma leitura errada do mapa dos assentos e colocou à venda entradas para o setor que será de uso exclusivo da imprensa. O engano causou uma série de reclamações e os torcedores tiveram que ser realocados.

Fora isso, existe o temor sobre o grande público que estará presente no estádio. A expectativa é de um público de 60 mil pessoas, número muito acima do que as autoridades locais estão acostumadas a lidar. A decisão do último estadual, por exemplo, reuniu 20 mil pessoas naquele que foi o primeiro evento-teste. Por isso, a Polícia Militar está preocupada com a segurança e além de ter programado um esquema especial de segurança, prometeu retirar do estádio quem não respeitar os lugares marcados no ingresso.

Na parte externa do estádio, o grande problema é a falta de iluminação. Como o jogo deve terminar no início na noite, os torcedores provavelmente irão embora no escuro.