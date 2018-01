Torcedores do Benfica homenageiam Feher Centenas de torcedores passaram a noite no estádio da Luz, em Lisboa, onde foi velado o corpo do atacante húngaro Miklos Feher, de 24 anos, morto no domingo durante a partida do Benfica contra o Vitória de Guimarães, no estádio Don Afonso Henriques, em Guimarães. Bandeiras do Benfica e da Hungria foram colocadas a meio-mastro na entrada do estádio, por onde, durante toda a noite, passaram torcedores, atletas, ex-atletas e autoridades. A Fifa enviou telegramas de condolências ao clube e à família do jogador. Os portugueses ainda estão chocados com a tragédia. Feher se sentiu mal pouco antes do final do jogo, vencido pelo Benfica por 1 a 0. O atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória; caiu desmaiado e recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no gramado. As tentativas de reanimação fracassaram e o jogador foi transportado para um hospital próximo, onde chegou sem vida. A autópsia não revelou as causas da morte. Por conta disso, o Ministério Público local pediu a realização de novos exames. O corpo de Feher será sepultado na quarta-feira em Gyor, sua cidade natal.