Torcedores do Borussia Dortmund acampam para comprar ingressos

DORTMUND - Centenas de torcedores do Borussia Dortmund acamparam por duas noites em frente aos escritórios do clube com a esperança de conseguir alguns dos últimos ingressos para a partida de ida pela semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na próxima semana. O ex-campeão europeu Dortmund, que bateu o Real em casa na fase de grupos no início da temporada, alcançou a semifinal pela primeira vez em 15 anos, quando superou o Málaga com dois gols nos acréscimos, em uma das maiores reviravoltas da competição.

Com um número não revelado de ingressos disponíveis à venda nesta terça-feira, o Dortmund foi surpreendido com a quantidade de pessoas determinadas a ficar do lado de fora para conseguir um. Houve também confrontos menores. "Os torcedores do Dortmund são apaixonados, emotivos e este clube foi marcado por algo incomum", disse Daniel Schrader, que passou duas noites de espera para os balcões de venda abrirem.

O Dortmund não disse quantos bilhetes foram colocados à venda, mas com cada torcedor podendo comprar dois bilhetes, muitos torcedores acampados saíram de mãos vazias. "Nós subestimamos a corrida aos bilhetes", disse o CEO do clube Hans-Joachim Watzke, em um comunicado. "Nós vamos aprender nossa lição e não teremos uma venda livre como esta de novo."