Torcedores do Botafogo juram vingança Um grupo de torcedores do Botafogo promete vingar a morte de um de seus integrantes: o soldado do Exército Rafick Tavares da Silva Câncio, de 20 anos. Por meio de um site de relacionamentos, eles acusam os rivais rubro-negros de terem assassinado o botafoguense a golpe de foices, após o clássico de domingo, fazem uma série de ameaças e marcam novas batalhas. Há também o registro de vários torcedores alvinegros afirmando que o troco será dado em breve. Eles também culpam a polícia pela morte do soldado do Exército, sob a alegação de que houve falha de segurança no ônibus em que viajavam vários integrantes de uma torcida organizada do Botafogo. Entre ameaças e provocações, há também um registro sensato de um torcedor, que não quis se identificar, pedindo o fim da violência. ?Vamos parar de criar atritos, pois os culpados já foram presos. Eu quero paz para meus filhos e minha família?, disse, em um trecho da mensagem. Um grupo de torcedores do Vasco se pôs à disposição dos botafoguenses para unir forças em uma eventual revanche contra os rivais do Flamengo. ?Vamos caçar os urubus?, escreveu um torcedor anônimo, em referência ao mascote do clube da Gávea. Alguns integrantes de uma facção organizada do Flamengo deixaram mensagens na página da comunidade dos rivais alvinegros, comemorando a morte do soldado do Exército. ?Matamos mais um comédia! hahha!?, provocou um torcedor, ressaltando, em seguida, que a torcida adversária ?está diminuindo? o número de componentes.