Torcedores do Ceará são assassinados antes de clássico com o Fortaleza

FORTALEZA - Dois torcedores do Ceará foram assassinados com tiros na cabeça na tarde deste domingo antes do clássico do time contra o Fortaleza, no Castelão, pel 11ª rodada do Campeonato Estadual. Os crimes aconteceram durante uma briga entre as torcidas organizadas das equipes.

Segundo informações da Polícia Militar, torcedores do Ceará estavam numa van e desceram do veículo assim que encontraram uma aglomeração de torcedores adversários nas proximidades do estádio. No confronto, um torcedor do Fortaleza sacou uma arma e efetou os disparos.

A polícia prendeu o suspeito do duplo homícido. Francisco da Costa de Santiago é da torcida organizada do Fortaleza e foi reconhecido por testemunhas.

O clássico, válido pela 11.ª rodada do Campeonato Cearense, foi o primeiro evento-teste do Castelão para a Copa das Confederações, em junho. E a vitória foi do Ceará, que fez 1 a 0 com um gol do atacante Lulinha, revelado pelo Corinthians.