Torcedores do Corinthians partem para cima do trio de arbitragem no aeroporto

O árbitro gaúcho Jean Pierre Gonçalves Lima, que apitou a partida entre Corinthians e América-MG, passou por um sufoco no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Junto com os auxiliares, ele foi acuado por torcedores alvinegros quando estava esperando fazer a conexão para voltar ao Rio Grande do Sul. O juiz revelou que quem acabou levando a pior foi o bandeirinha Altemir Hausmann.

“Tivemos um probleminha com torcedores do Corinthians, mas nada de muito grave. Teve um contato físico sim, mas não comigo, com o Altemir”, disse Jean Pierre. Os torcedores do Corinthians viajaram de Uberlândia, local do jogo de domingo, para São Paulo no mesmo voo que o trio de arbitragem - Julio Cesar Rodrigues Santos também estava presente.

Jean Pierre preferiu não dar mais detalhes sobre o ocorrido e afirmou que ele e seus auxiliares estão averiguando o que farão sobre o incidente. “Preferimos dar informações mais detalhadas mais tarde”, explicou. A delegacia de polícia que fica no próprio aeroporto explicou que, apesar do tumulto, não foi feita ocorrência no local.

Mas o Corinthians agiu rápido e divulgou em seu site oficial uma nota de repúdio condenando a ação dos torcedores. Jean Pierre teve uma arbitragem tumultuada na partida em Uberlândia, pelo Campeonato Brasileiro, com pênaltis polêmicos e reclamações dos dois lados. Veja abaixo a íntegra da nota do Corinthians.

"Em relação aos fatos ocorridos na manhã desta segunda-feira (07), o Sport Club Corinthians Paulista repudia toda e qualquer forma de violência. Este não é o caminho para decisão do ponto de vista esportivo ou de qualquer natureza.

Quando um atleta do maior rival do Corinthians foi agredido por torcedores do próprio clube, o Corinthians além de repudiar o ocorrido foi a público através de seu presidente, Andrés Sanchez, para deixar claro que apoiava a decisão de paralisação do Campeonato e comunicou sua posição ao presidente do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli.

O futebol tem as instituições necessárias para que as posições do clube possa ser comunicada evitando qualquer ato de violência."