Torcedores do Fla ameaçam a equipe A trégua que a torcida do Flamengo prometeu fazer para que a equipe se recuperasse no Rio-São Paulo e na Copa Libertadores da América parece ter chegado ao fim. Irritados com o empate sem gols no Maracanã, na noite de quarta-feira, contra o Olimpia, torcedores do Flamengo prometem novas manifestações no domingo, se o time não superar o rival Vasco, no clássico do Maracanã. Alguns jogadores, como Rocha, Fernando, Maurinho e o lateral-esquerdo Anderson, são o alvo da torcida. O técnico João Carlos disse que conversará com o grupo sobre a necessidade de empenho total para derrotar o Vasco. Numa tentativa de transmitir tranqüilidade para os mais novos, disse que todos vão saber lidar com a pressão da torcida.