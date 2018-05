Torcedores do Flamengo desfilam com orgulho pelas ruas

O torcedor rubro-negro não cansa de comemorar o título do Campeonato Brasileiro. Depois de virar a noite nas ruas da cidade, muitos sequer retornaram para suas casas e foram direto ao trabalho nesta segunda-feira com a camisa do clube.

É difícil encontrar uma esquina da cidade que não tenha um torcedor rubro-negro. Nas praias, nos morros e no centro, os flamenguistas estão em todos os lugares com um sorriso que não demonstravam há 17 anos - tempo do jejum no Brasileirão.

"É a alegria do carioca", afirma o taxista Joel Mattoso, de 40 anos, que já foi gandula no Maracanã. "O Rio fechou com a conquista do Flamengo. Eu não fui no estádio, mas acompanhei pela TV. Foi lindo ver cada canto da cidade fechado para a festa."

Para a torcedora Maria Celeste, de 75 anos, o título ficará marcado para sempre em sua memória. "Vibrei bastante com o Mengão. Quando o Grêmio marcou o gol eu desliguei a TV e passei a conversar com ela. 'Vai virar, vai virar'... Eu acreditei e ganhamos por 2 a 1. Foi maravilhoso."

Artigos esportivos do Flamengo e jornais tiveram grande procura nesta segunda-feira - todos os torcedores querendo guardar uma lembrança do título. O Flamengo receberá a taça do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, em evento da CBF no Rio.

