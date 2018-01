Torcedores do Flamengo protestam O resultado com o Ceará gerou protestos dos torcedores do Flamengo. Os muros da sede da Gávea foram pichados durante a madrugada. Alheios a esses problemas, os jogadores treinaram nesta quinta-feira pela manhã, ainda em Fortaleza, menos de 10 horas depois do empate com o Ceará. Comandados pelo preparador físico Toninho Oliveira, eles fizeram trabalho de relaxamento muscular e um treino físico na piscina. Como o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, terá apenas mais um dia de treinamento, nesta sexta, às 15h30min, na Gávea.