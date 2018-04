Torcedores do Flamengo provocam tumulto e PM usa gás no Maracanã

Uma confusão antes do início do clássico entre Flamengo e Botafogo, na noite desta quarta-feira, terminou com vandalismo em um dos portões de acesso ao Maracanã, palco da partida válida pela volta da semifinal da Copa do Brasil.

Uma das catracas eletrônicas foi destruída e grades foram quebradas. A Polícia Militar agiu e usou bombas de gás e gás de pimenta. Ninguém foi preso.

O tumulto envolveu torcedores do Flamengo que mesmo com ingressos estavam com dificuldades em acessar o estádio. Alguns alegaram que os portões foram fechados antes que pudessem entrar no Maracanã.

Imagens do canal SporTV mostraram ainda um grupo de flamenguistas que conseguiu abrir um portão e entrou no estádio sem que tivessem seus ingressos conferidos. PMs acabaram contendo a invasão.