Torcedores do Fluminense protestam A reapresentação dos jogadores do Fluminense, nesta terça-feira, nas Laranjeiras, foi marcada por momentos de tensão, cobrança e reflexão. Cerca de 30 torcedores protestaram, de forma pacífica, contra a série de cinco jogos sem vitória, o que pode levar o clube carioca a perder a vaga na Copa Libertadores de 2006 para o Palmeiras, adversário de domingo, em São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate, o Fluminense empurra a crise para escanteio e comemora a classificação à competição internacional. O clima no clube, porém, está longe de ser tranqüilo. Pela primeira vez neste Brasileirão, os torcedores cobraram explicações para a queda de rendimento do time. Eles estenderam faixas exigindo a classificação para a Libertadores e criticando o time. Elas continham os seguintes dizeres: ?Goleiro de primeira, zaga de segunda e ataque de terceira?; ?Time sem vergonha, queremos a Libertadores?; e ?Time de frouxos?. Durante todo treinamento, três jogadores em especial foram hostilizados pelos torcedores. São eles: o atacante Tuta, o meia Preto Casagrande e o lateral-direito Gabriel. Coincidência ou não, os três não devem permanecer no Fluminense em 2006. Tuta tem proposta do Japão, Gabriel, de Portugal, e Preto Casagrande, do Santos. Mais do que isso: o futebol deles caiu de produção nesta reta decisiva do Nacional, algo reconhecido até pelo presidente Roberto Horcades. ?Eles precisam honrar a camisa do clube. Temos mais de cem anos de história, não é brincadeira. Eles devem ter amor à camisa?, declarou Horcades, durante um programa de televisão. O presidente, no entanto, não citou o nome de nenhum jogador. Ele lembrou que alguns têm contrato até o fim do ano e que somente vai ficar no clube quem estiver suando a camisa. O elenco entendeu a cobrança e prometeu correr em dobro para que a equipe supere o Palmeiras, fora de casa. ?A minha fase não é boa, assim como a dos demais companheiros?, defendeu-se Gabriel, artilheiro do Fluminense no Brasileiro, com 16 gols. Ele culpou a imprensa pelas especulações sobre sua saída do clube. ?Não quero saber disso. Minha cabeça está voltada somente para o Palmeiras?, afirmou Gabriel, criticado pelos torcedores por ter ido a uma boate da zona sul do Rio, na companhia de Tuta e Leandro, no domingo, após a derrota para o Juventude, por 2 a 1. ?Fui à festa para parabenizar um amigo de infância. Passei somente para dar um abraço nele e sei da minha responsabilidade?. Conversa ? O treino do Fluminense começou com uma hora e meia de atraso devido à reunião entre jogadores, comissão técnica e dirigentes. No vestiário, cada um teve liberdade para expor sua opinião sobre a má fase da equipe. Todos chegaram a conclusão de que somente uma vitória sobre o Palmeiras evitará um fim de temporada melancólico.