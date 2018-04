Torcedores tentam quebrar ônibus do Inter no desembarque em Porto Alegre

Depois de perder o quarto jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro (derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, no Recife), o Internacional demitiu o técnico Argel Fucks no último domingo e nesta segunda-feira tentou evitar o contato com torcedores no desembarque no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O elenco e a comissão técnica utilizaram uma saída lateral, enquanto torcedores gritavam palavras de ordem no saguão. Mas mesmo assim alguns indignados conseguiram se aproximar do ônibus do clube. Tentaram dar socos no vidro e chutar a lataria.

A diretoria não deu prazo para anunciar um substituto para Argel Fucks. Enquanto isso, o auxiliar Odair Hellmann treinará a equipe. O elenco volta a treinar nesta terça-feira, de olho no confronto contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Internacional tem 20 pontos e ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro. Depois de começar bem a competição e permanecer por algumas rodadas na liderança, o time está com uma sequência de seis jogos sem vitória - com cinco derrotas (sendo quatro de forma consecutiva) e um empate.