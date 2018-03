Torcedores do Palmeiras detidos pela PM A Polícia Militar de Várzea Paulista deteve, no final da noite de domingo, na Avenida Fernão Dias Paes Leme, no Centro, pelo menos 10, de 30 torcedores do Palmeiras. Eles são acusados de realizarem um quebra-quebra em uma lanchonete do município. De acordo com o investigador Trajano Oliveira, da Polícia Civil, o motivo teria sido porque o comerciante tinha uma bandeira do time do Paulista na parede. Os torcedores levados para a Delegacia de Polícia são moradores da Capital, de Francisco Morato e Franco da Rocha, sendo uma mulher. Eles teriam passado por Jundiaí e pararam em Várzea para "tomar um lanche", antes de pegarem o trem para suas casas. Apenas uma viatura da PM estava na região, quando começou o tumulto e foram pedidos reforços inclusive de Jundiaí. O dono do estabelecimento, Lanchonete do Carlão, pretendia fazer queixa na Delegacia, mas os torcedores entraram em acordo com ele para que não elaborasse o B.O.. Segundo Trajano, ocorreram danos e Lesão Corporal Dolosa (LCD). Por isso, a Polícia Militar apresentou a ocorrência assim mesmo. "No meio dos 10 detidos havia até uma pessoa com passagem pela Polícia por uso de explosivo. Pode ser rojão usado pelas torcidas nos estádios", comentou Trajano. Vão responder processo na Justiça os seguintes torcedores do Palmeiras: Cleber Brito Alves, de 19 anos, cobrador de Franco da Rocha; D. M. S. N., de 16, do Jaraguá; Márcia Vieira da Silva, de 25 anos, copeira de Francisco Morato; Jair Nascimento, de 23 anos, ajudante de eletricista, de Francisco Morato; Paulo Roberto Assolin, de 25 anos, torneiro do Jardim Cruzeiro, em Franco da Rocha; Márcio Roberto dos Santos, de 25 anos, vendedor de Francisco Morato; Fábio Lopes de Araújo, de 26 anos, tecelão do Bom Retiro, na Capital; Samuel Dionísio Santos de Andrade, de 26 anos, porteiro da Vila Panamericana, na Capital; Adalberto de Oliveira Souza, de 23 anos, enfestador, de Franco da Rocha; Antônio Faustino Guimarães, de 26 anos, administrador de empresas de Franco da Rocha.