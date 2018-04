Torcedores do Rangers causam confusão em Barcelona

Cerca de 700 torcedores do Glasgow Rangers causaram incidentes no centro de Barcelona durante a madrugada desta quarta-feira, com direito ao lançamento de garrafas às ruas e banhos em fontes de uma praça. Três pessoas acabaram com ferimentos leves, causados por brigas entre si e por cortes causados por garrafas quebradas. Ninguém foi detido. As autoridades prevêem a chegada de 15 mil a 20 mil torcedores escoceses para a partida, considerada de alto risco, mas apenas 6 mil têm ingressos. Alguns bares e bancas de jornais da cidade que costumam permanecer abertos à noite toda tiveram de fechar para evitar problemas.