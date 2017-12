Torcedores do Real Madrid se preparam para festa do título

Centenas de torcedores do Real Madrid começaram a se concentrar na Praça de Cibeles para festejar o 30.º título conquistado neste domingo pelo time merengue, após vencer o Real Mallorca por 3 a 1. Enquanto no Santiago Bernabéu acontecia uma breve cerimônia coroada com muitos fogos de artifício, a praça da deusa Cibeles, onde o Real Madrid acostuma comemorar suas vitórias, começou a ficar lotada de torcedores vestidos com camisetas e cachecóis bancos. No estádio, um dos torcedores ilustres era o astro Tom Cruise, que assistiu a partida ao lado de Victoria Beckham e sua esposa, a atriz Katie Holmes. Quando o Real virou o placar no Santiago Bernabéu, o ator entrou no clima e se contagiou com a euforia dos torcedores, que comemoravam o título e se preparavam para se despedir do inglês David Beckham, que está se transferindo para o Los Angeles Galaxy. Outro campeão que está deixando o clube é o lateral-esquerdo Roberto Carlos. O brasileiro, que assinou contrato com o Fenerbahce, da Turquia, afirmou ter vivido 12 temporadas de muita alegria com a camisa do clube. "Este é o título mais emocionante que conquistei aqui, pois foi muito difícil superar adversários como Barcelona e Sevilla. A torcida merece." Enquanto uns deixa o time merengue, outros revelam o desejo de continuar. O treinador Fabio Capello, comenta que a sua permanência na equipe depende exclusivamente do presidente do clube. "Estou feliz. Quero seguir, mas isso não depende exclusivamente de mim, tenho que falar com o presidente do clube", comenta o técnico. Capello comemorou o fato da vitória contra o Mallorca sair na base da superação. "Para ganhar, nós temos que sofrer. Sempre se sofre para conquistar as vitórias", analisou o técnico que ainda tem contrato por mais dois anos com o Real Madrid. Confusão contida A Polícia teve que intervir para dissolver alguns grupos de torcedores do Real Madrid que protagonizaram distúrbios durante as comemorações pelo título espanhol na Praça de Cibeles, na capital. Alguns torcedores começaram a atirar rojões no local, o que fez com que a Polícia utilizasse material antidistúrbios para dissolver os baderneiros. Na hora do problema, os jogadores do Real Madrid já tinham deixado a praça. A Polícia não informou ainda se houve feridos ou se alguém foi detido. Atualizado às 20h56 para acréscimo de informações