Torcedores do River pedem cabeça de Daniel Passarella A história se repete para o treinador argentino Daniel Passarella. Depois de ser execrado pela torcida do Corinthians em maio de 2005 (após apenas dois meses do comando do clube paulista), uma multidão de torcedores do River Plate exigiu sua renúncia. Passarella disse que entende as reivindicações, mas que não está disposto a deixar o cargo. Ele foi vaiado quando entrou em campo no domingo, no estádio Monumental de Nuñes, e foi xingado durante os 90 minutos de jogo contra o Belgrano, que terminou empatado em 1 a 1. A eliminação do River da Copa Libertadores, após duas derrotas para o Caracas FC, e seu péssimo rendimento no Torneio Clausura 2007 esgotaram a paciência da torcida, que também pede a renúncia de José María Aguilar, presidente do clube há três anos, período no qual a equipe não ganhou título algum. Os mais exaltados insultaram os jogadores, especialmente aqueles que perderam fora de casa para o Caracas na semana passada, a maioria dos quais estava no banco. O River Plate, com cerca de US$ 30 milhões (Cerca de R$ 61 milhões) em contratações de jogadores, é a equipe argentina que mais investiu no começo do ano para a disputa da Libertadores e o torneio local, no qual está a seis pontos de distância dos líderes Boca Juniors e San Lorenzo. Dos últimos seis pontos que disputou em casa, a equipe só obteve um. O River foi derrotado pelo Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1 a 0) e empatou com o Belgrano. "Os insultos me doem, mas não baixarei a cabeça, continuarei trabalhando. Não vou embora", afirmou Passarella em entrevista coletiva concedida após a partida. A imprensa esportiva argentina acredita que um resultado negativo no próximo domingo diante do Boca Juniors, o histórico rival de River Plate, poderia levar à saída de Passarella, que tem contrato até dezembro de 2009. Ele renovou seu contrato com o River em 1.º de fevereiro, com um aumento de 100% em relação ao que ganhava em 2006.