Torcedores do Santos entram em confronto com a PM antes da final

SANTOS - Uma briga entre torcedores do Santos e Polícia Militar causou muita confusão antes do clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. A PM interveio com bombas de efeito moral e entrou em conflito com os torcedores. Segundo a PM, o tumulto partiu da própria torcida santista, com uma briga entre facções da Torcida Jovem e da Sangue Jovem. O tumulto foi muito rápido.

Alguns torcedores contam a versão de que um grupo de santistas estava queimando uma bandeira do Corinthians quando policiais militares apareceram e agiram com truculência. A ação foi o estopim de uma briga que durou pelo menos meia hora, paralisando as ruas que dão acesso ao estádio na Baixada. Ao menos uma pessoa foi ferida gravemente. Ela parecia desacordada entre os seguidores santistas. Outro grupo de torcedores retirou o rapaz da rua. Seu nome não foi revelado.

Dois torcedores foram detidos pela Polícia Civil na confusão. Eles foram autuados no artigo 41 do Estatuto do Torcedor, por incitação à violência. O juiz Eduardo Calvert, do Juizado Especial Criminal, caracterizou o crime como leve e instituiu o pagamento de um salário mínimo, mais a assinatura de um termo de compromisso, como pena. Os dois infratores estão impedidos de frequentar os estádios pelos próximos seis meses, de acordo com a resolução.

Um menor de idade também foi levado à delegacia da Polícia Civil e liberado logo em seguida, após receber orientações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.