Torcedores do São Caetano exigem reformas no estádio

O medo de uma nova tragédia em estádio de futebol levou torcedores do São Caetano a também pedirem a interdição e reformas imediatas no Estádio Anacleto Campanella. Depois do que aconteceu em Salvador - quando sete pessoas morreram na queda de uma arquibancada da Fonte Nova -, o torcedor Rafael Crispim, de 26 anos, lançou um abaixo-assinado e uma campanha na internet, pedindo "reformulação completa" no estádio utilizado pelo São Caetano. Veja também: Perigo em São Caetano Empreiteiro diz não ter feito obras no Anacleto Campanella "São Caetano do Sul é uma cidade com recursos suficientes para tal", explicou o torcedor, que aponta uma série de falhas no estádio. "As arquibancadas foram construídas em madeira, que sofrem desgaste natural com as chuvas. A estrutura da arquibancada fica exposta por baixo, podendo causar acidentes. Há apenas quatro portões de acesso, o que poderia causar problema em caso de necessidade de esvaziamento rápido. O estado dos banheiros e as constantes goteiras nas arquibancadas cobertas também são alvo de críticas do torcedor." Cartão de visita O resultado da coleta de assinaturas ainda está tímido. "Quando tivermos 1% do eleitorado (São Caetano tem 120 mil eleitores), vamos encaminhá-la ao prefeito", disse Rafael Crispim. O torcedor defendeu ainda a reforma do estádio por se tratar de um dos mais importantes cartões de visita da cidade. "Sabemos que a Prefeitura tem dinheiro em caixa e pode fazer esse bem pela cidade." O Secretário Municipal de Esportes, Mauro Checkin, limitou-se a informar que o estádio já está passando por reformas. A responsável pelo departamento de engenharia da prefeitura, Maria de Lourdes da Silva, não foi localizada e não respondeu aos recados deixados pela reportagem.